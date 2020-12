Vunn „Abblgrutze“ bis „zabbäduuschder“

Nää Ihr Leit,

was Sachä – unn känn Schrønk! S’reißt nädd ab midd Eire goldischä Ideä im Dialekt-Wettbewerb „Moi Lieblingswørd“. Letsch Woch hawwisch Eisch fazehlt, dass vunn A bis Z, also vunn „Alla“ bis „Zuggerschnuud“, so Oinisches oigschiggt worrä iss, was unnsa Muddaschproch zu biedä hodd.

Heid mach isch grad alphabetisch weida – unn zwa vunn „Abblgrutze“ bis „zabbäduuschda“.

...