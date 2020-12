Vunn „Alla“ bis „Zuggerschnuud“

Ihr Liewe Leit,

Ihr kennt Eisch ganädd vorschdellä, was Ihr ma fer Freed macht midd Eirä Oisendungä zu unnserm Mundartwettbäwäb „Moi Lieblingsword“. Wass do bisher oigedruddeld iss, isch kønn eisch saagä, iss nädd vunn schleschdä Eldern. Do iss viel zum Schmunzlä unn viel Goldischäs debei, unn alsämol kännd isch misch schlabb lachä, iwwa dess, wassda uns oigereischd habt. Weil

...