Wachholderschnaps und coole Beats

Wachholderschnäpse aus der Region

Neben ihren eigenen Ständen haben die Veranstalter weitere Ginproduzenten und Verkäufer aus der Region eingeladen. Der Heidelberger Koch Christopher Wloka von „Upstairs Gin“ etwa schenkt drei von ihm entwickelte Sorten aus. Das Start-up hat er zusammen mit einem Kommilitonen gegründet. Ursprünglich planten die beiden nur 100 Flaschen im Rahmen einer Projektarbeit für die Hotelfachschule, jetzt widmet Wloka seine ganze Zeit dem Gin. Seine jüngste Kreation ist ein Mannheimer-Gin, der bald auf den Markt kommt und Grapefruit-, Brombeer- und Himbeernoten vereint.

Am Stand nebenan findet sich der einzige in Mannheim selbst produzierte Wachholderschnaps. „Monnem 68 Dry Gin“ verdankt seine Entstehung den unzähligen Kneipen im Jungbusch. „Mein Mann kam eines Abends aus dem Jungbusch nach Hause und fragte mich, wieso wir eigentlich keinen Gin herstellen“, erzählt Sabrina Indovino Tochter des Destillateurs Bernd Scheuermann. Ein Jahr später lag dann die erste, von ihrem Vater produzierte, Ginflasche unter dem Weihnachtsbaum.

Das Festival zieht nicht nur Mannheimer an. Gin-Liebhaber aus der ganzen Rhein-Neckar Region haben sich versammelt. Viele waren schon im vergangenen Jahr beim ersten Festival dabei. Der Nußlocher Maximilian Matejka ist vor zweieinhalb Jahren eher zufällig im Rahmen einer Ernährungsumstellung auf den Geschmack von Gin gekommen. An diesem Samstagabend hat er bereits einige überzeugende Neuentdeckungen gemacht. „Ich persönlich bevorzuge Citrus- und klassische Wachholderaromen. Besonders gerne mag ich zum Beispiel den Gin von „The Duke“. Aber das ist alles Geschmackssache“, räumt der 26-Jährige ein, der einige der degustierten Schnäpse kaufen will.

Wandel im Jungbusch

Ambiente und Publikum spiegeln die Veränderungen im Jungbusch wider. Große Sonnenschirme und Liegestühle, elektronische Beats und hippe, tätowierte Unter-Vierzigjährige prägen das Bild. Direkt am Kanal zwischen modernisierten Fabrikgebäuden, die Galerien und kreativwirtschaftliche Arbeitsplätze beherbergen, erscheint Mannheim so urban wie sonst selten. Die Entwicklung, die der Jungbusch in den zurückliegenden zwei Jahren gemacht habe, fasziniere, sagt Studentin Johanna Roth, die direkt gegenüber des Festivalorts wohnt. Trotzdem, eine Stimmung wie an diesem Abend sei eher noch die Ausnahme, meint die 21-Jährige. Und auch das Publikum, das sonst auf den Bänken am Ufer Platz nimmt, sei weniger illuster. „Hier geht es einfach entspannt zu“, mein Johanna. Aber ab und zu schwappt dann eben doch eine Welle des Wandels über Kanalböschung –sei es, weil wie an diesem Abend die Fans eines Trendgetränks an den Kanal pilgern. Oder so.