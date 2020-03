Wachsam bleiben

© Berno Nix

Eine Schule lässt sich kurzfristig schließen, wenn Krankheit droht. Bei einem Gefängnis ist das nicht möglich. Das Stuttgarter Justizministerium demonstriert mit einem Erlass Handlungsfähigkeit in Zeiten der Coronakrise. So werden zum Schutz vor Ansteckungen beispielsweise auch in der JVA Mannheim die Kontakte mit der Außenwelt eingeschränkt. Bei Beschäftigten im Strafvollzug, Anwälten, Sozialarbeitern und den Gefangenen selbst dürfte der Erlass des Ministeriums nur kurzfristig für Erleichterung sorgen. Denn wie sich diese Praxis langfristig auf den Alltag hinter Gefängnismauern auswirkt, ist kaum abzusehen. Hinzu kommt, die bisherigen Corona-Risikogebiete – etwa in Norditalien – wirken zunehmend überholt, da die Zahl der Krankheitsfälle in Deutschland stetig steigt. Daher sollten die nun festgelegten Beschlüsse in der JVA Mannheim und in anderen Gefängnissen nicht nur konsequent umgesetzt werden; auch muss die Praxis stetig neu bewertet und überarbeitet werden. Hier muss Stuttgart wachsam sein.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020