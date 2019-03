Wächter wichtiger Organfunktionen

Blutgefäße sind mehr als Röhren, in denen der Lebenssaft zirkuliert: Das sogenannte vaskuläre System kontrolliert in Art eines Wächters wichtige Organfunktionen – es ist aber auch an Krankheitsprozessen beteiligt. Darum geht es heute in der „Alten Brauerei“ bei einer Tagung zum Start des neuen gefäßbiologischen Sonderforschungsbereiches (SFB) unter wissenschaftlicher Leitung der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert den Verbund von insgesamt 19 Projekten in den nächsten vier Jahren mit elf Millionen Euro.

„Das Meeting ist für mich ein Tag der Freude mit viel Aufbruchsstimmung “, kommentiert SFB-Sprecher und Kongressorganisator Hellmut Augustin, der bereits den ersten Blutgefäß-Sonderforschungsbereich geleitet hat. Ob Schlaganfall, Herzinfarkt oder Krebs – stets spielen unsere Adern eine wichtige Rolle. „Bei mehr als zwei Drittel aller Todesfälle sind Störungen der Blutgefäße beteiligt“, ordnet der Wissenschaftler die einstige Nischendisziplin nach heutigen Erkenntnissen ein.

Forscher haben herausgefunden, dass Gefäße nicht nur eigene Funktionen, sondern auch solche ihrer Umgebung steuern. Denn sämtliche Organe sind mit einem dichten Netz an Adern ausgestattet, das eine riesige Grenzfläche zwischen Blutzirkulation und höchst unterschiedlichen Zellverbänden bildet. Endothelzellen, die das Gefäßinnere auskleiden, übernehmen dabei viele Funktionen – auch wenn sich ein Tumor anschickt, ein anderes Organ via Blutbahn zu besiedeln.

„Ich will da durch“

„Krebszellen reden mit Zellen der Gefäßwand und kommunizieren, ich will da durch“, schildert Augustin anschaulich eine folgenschwere Wechselwirkung. Was für molekulare Mechanismen sich dabei mit welchen Signal-Botenstoffen wie abspielen – das wollen die Projektgruppen besser nachvollziehen können, um so das Auswandern von Tumortochterzellen (Metastasen) zu blockieren.

Gastgeber der Tagung ist das von Hellmut Augustin mit Sergij Goerdt, Dekan der Mannheimer Medizin-Fakultät, gegründete „European Center for Angioscience“. Goerdt sieht den neuen Sonderforschungsbereich als „wichtigen Meilenstein, die Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg zu einem europaweit führenden Forschungszentrum auf dem Gebiet der Blutgefäßforschung zu entwickeln“.

Über das hochkomplexe Beziehungsgeflecht zwischen den „Tausendsassa“-Transportröhren und Organfunktionen referieren heute acht Forscher aus Europa, Israel und den USA.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019