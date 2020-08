Wärter zerfleischt

Nicht nur Rehe, Vögel, Affen oder Löwen hausen zur Hochzeit im einstigen Mannheimer Tierpark mitten im Wald. Auch ein großes Wildtier, das sogar bei uns in Deutschland heimisch ist, lebt in einem der Käfige. Wie einst die Löwen vor ihm befreit sich das zottelige und pelzige Raubtier acht Jahre nach der Eröffnung des Zoos, fällt seinen Wärter an – und wird dabei erschossen. Trotzdem kommt für den Mann jede Hilfe zu spät, denn auch die herbeigeeilte Polizei kann den Wärter nicht mehr retten. Er wird von dem rasenden Tier zerfleischt, das nach seinem Ausbruch seltsamerweise alle anderen Beteiligten, wie etwa die Polizisten oder den Eigentümer, links liegen lässt. Das fällt auch der lokalen Presse im Nachgang auf. In einem Artikel aus dem Archiv finden sich diese Zeilen über den Vorfall: „Eigentümlich war nur, dass das Tier sich weder um den Sohn des Hauses, noch um die Polizei kümmerte (...) und seine Wildheit ganz an seinem Wärter ausließ. Vielleicht hat dieser ihn einmal geschlagen oder gequält.“ Welches Tier hat damals den Wärter angefallen? Gesucht ist die Bezeichnung in der Mehrzahl. lia

© Mannheimer Morgen, Montag, 03.08.2020