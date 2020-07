Wäsche abhängen als Ereignis, die Normalität als Genuss

Theaterpädagogin Birgit Thomas spricht von einem „ganz besonderen Projekt“. Denn mit „Durch die Wand“ legt das 14-köpfige Ensemble des Mannheimer Jugendkulturzentrums Forum keineswegs eine klassische Bühnen-Arbeit vor, sondern zeigt, wie sehr auch die Mischung aus Installation und Performance bisweilen berühren kann.

Dabei ist anfangs alles ganz anders geplant. Mit Teilnehmern zwischen 22 und 30 Jahren will Birgit Thomas im Rahmen des Projekts „Dein Stück Theater“ ein Stück entstehen lassen, das einzelne Ideen am Ende zu einem großen Ganzen vereint – und so im wahrsten Sinne des Wortes Gemeinschaft produziert. Doch dann kommt Corona, die geplante Dramaturgie stand Kopf – und mit der Pandemie kommt plötzlich das große Fragezeichen: Geht es weiter? Und wenn ja, wie? In der Folge verabreden sich die Akteure immer wieder per Videokonferenz zum digitalen Arbeitstreffen, sprechen über gemeinsame Ideen, entwickeln Texte, lassen die anderen aber auch auf ganz ungewohnte Art und Weise am eigenen Leben teilhaben.

„Man konnte nicht wirklich beieinander sein – und war sich dennoch so nah. Das war eine wirklich ganz spezielle Situation“, denkt Steven Fangohr zurück. Der junge Mann, der bereits zu Zeiten des Augenblick-Theaters zu den Schauspielern zählte, rückt die Verantwortung zwischen Technik und Menschlichkeit in den Mittelpunkt. Das passt zu dem, was die Besucher am Samstagabend erleben dürfen.

Texte voller Ernüchterung

Bereits vor der Eingangstür prangen seelische Inschriften zwischen Depression, Hoffnung und Weltschmerz. Im Foyer setzen sich die Eindrücke nahtlos fort. Video-Sequenzen aus zahllosen Stunden mühsamer Kleinarbeit flimmern über Bildschirme und Leinwände, bieten Blicke in Schlafzimmer und auf Schreibtische, zeigen verwuschelte Haare, Einhornhausschuhe und die Verzweiflung in der Einsamkeit. Wer den vorgelesenen Zeilen der komplett selbst geschriebenen Texte lauscht, vernimmt vornehmlich: Ernüchterung. „Auch, wenn wir alle da sind, kann etwas fehlen“, heißt es in einem der Momente.

Es ist noch eine der positiveren Zeilen, die tief in die inneren Auswirkungen eines Lockdowns blicken lassen. So hat man das – weder kunstvoll, noch medial – von jungen Menschen bisher noch nicht nennenswert zur Kenntnis genommen. Selbst das Wäsche abhängen, so sieht man, wird in Zeiten verhängter Kontaktverbote schon zu einem Ereignis, wenngleich selbst dieser profane Akt des Nutzens bewusst langsam ausgeführt wird. Die Normalität als Genuss, bis sie wieder schwindet. Wenige Stunden vor der Premiere nimmt Birgit Thomas nur noch kleine, fast kosmetische Schliffe vor, ermahnt die Akteure noch einmal zur Deutlichkeit, deutet die Laufwege und Positionen an. Als die Premiere schließlich kurz bevorsteht, scheint die Nervosität mit bloßen Händen greifbar zu sein. Alle wissen, dass sie mit ihrem 45-Minüter keinen klassischen Stoff schauspielerischen Gefallens präsentieren. Die Sätze bleiben im Kopf, sind bisweilen brutal offen und klingen damit für gewohnte Verhältnisse provokant – und gehen eben „Durch die Wand“.

„Was bleibt, entscheiden wir“

Doch sind es die letzten 15 Minuten des Stücks, die alles auflösen. Denn wo vorher noch Videokonferenzen die Akteure aus der Ferne verbanden, Licht, Ton und Worte die Sinne banden, herrscht nun die Dunkelheit. Nur ganz allmählich hauchen Wind und Geräusche unter Tischen ins Ohr, führt der Weg Schritt für Schritt zurück in einen reduzierten Naturalismus, der die Zukunft auch ganz anders zeichnen kann – aber keineswegs muss. Denn was hinter der Wand lauert, die es zu durchbrechen gilt, das liegt nach diesem Abend auch an uns selbst. Das ist die Botschaft des Stücks. Oder wie es Steven Fangohr sagen würde: „Wir haben viel gezeigt und alles gegeben. Das hat viel geholfen, weil man sich nicht mehr einschüchtern lässt. Was davon bleibt, entscheiden wir allein.“

Info: Weitere Bilder unter morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.07.2020