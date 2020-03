Waffe entpuppt sich als Luftdruckgewehr

Ein SEK-Beamter am Einsatzort. © Priebe

„Und, haben sie ihn schon?“, fragt eine Passantin, die sich vor das Absperrband in der Relaisstraße auf der Rheinau drängt. „Ich weiß nicht, die Polizei wirkt noch ziemlich nervös“, antwortet ein anderer. Der Grund für die Absperrung: Ein Mann soll aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses geschossen haben. Das melden Anwohner am Donnerstagmorgen gegen acht Uhr der Polizei. Vor Ort beobachten die Beamten dann, wie der Täter – ein 58-jähriger US-Amerikaner – hinter seinem Fenster zumindest zeitweise ein Gewehr in der Hand hielt. Der Bereich um das Gebäude in der Relaisstraße wird großräumig gesichert. Auch der Straßenbahnverkehr der Linie 1 wird unterbrochen. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) sowie eine Verhandlungsgruppe der Polizei Mannheim rücken daraufhin auf der Rheinau an.

Zwischen all den Beobachtern in der Relaisstraße steht Peter Benz. Er wartet darauf, dass die Sperrung aufgehoben wird und er sein Juwelier-Geschäft öffnen kann – nur wenige Meter von dem Mehrfamilienhaus entfernt, zu dem sich das SEK in diesem Moment Zutritt verschafft. „Es wurde abgesperrt, um die Passanten zu schützen“, sagt Benz. „Da macht man sich schon Sorgen. Wir wissen ja auch nicht, ob der Mann noch in der Wohnung ist“. Plötzlich meint einer der Passanten, den Täter mit der Waffe am Fenster zu entdecken: „Achtung, da oben am Fenster ist er“, ruft er aufgeregt. Hinter den Einsatzwagen der Polizei stehen schon Krankenwagen und Feuerwehr bereit.„Der Mann ist noch im Gebäude“, bestätigt Polizeisprecher Dieter Klumpp vor dem Absperrband in der Relaisstraße. „Es gibt bisher noch keine Verletzten. Wir versuchen, mit dem Verdächtigen in Kontakt zu treten, und warten auf den Durchbruch der Verhandlungen oder des SEK.“ Die Bewohner des Mehrfamilienhauses und der umliegenden Gebäude hätten die Anweisung bekommen, in ihren Wohnungen zu bleiben und sich von den Fenstern und Balkonen fernzuhalten.

„Wie sonntags beim Tatort“

Markus Stehula beobachtet das Geschehen seit zwei Stunden. Er wohnt nur 500 Meter vom Tatort entfernt. „Eine Verwandte hat uns eine Nachricht gesendet, dass wohl Schüsse gefallen sind“, erzählt Stehula. „Da macht man sich schon Sorgen. Das ist ja wie sonntags beim Tatort.“ Um kurz vor zwölf Uhr verlässt ein SEK-Beamter das Mehrfamilienhaus. Einige Fenster werden geöffnet, die Bewohner schauen nach draußen. Vor dem Gebäude wird ein Krankenwagen positioniert. Dann wird der 58-Jährige darin abtransportiert und zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. „Er hat die Tür nicht freiwillig geöffnet“, sagt Polizeisprecher Klumpp. „Um 11.30 Uhr wurde der Mann überwältigt und dabei leicht verletzt.“ Zu diesem Zeitpunkt ist der Täter laut Polizei mit einem kleinen Klappmesser bewaffnet. In der Wohnung stellen die Beamten später ein Luftdruckgewehr sicher. „Es wurde keine Munition aufgefunden. Wir gehen davon aus, dass nicht geschossen wurde“, so Klumpp. Der Täter, so Klumpp, soll „aufgrund von Hinweisen auf eine psychische Erkrankung“ in eine psychiatrische Einrichtung verlegt werden.

