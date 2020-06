Wagen gegen Lärmschutz geprallt

Ein 18-jähriger Führerscheinneuling ist mit seinem Mercedes am Mittwoch gegen 20.10 Uhr im Bereich Waldstraße/Auf dem Sand (Käfertal) ins Schleudern geraten und gegen eine Lärmschutzwand gekracht. Nach Polizeiangaben war der 18-Jährige zu schnell unterwegs, er kam mit seinem Wagen nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit der Wand. Durch den heftigen Aufprall wurde der Mercedes zurückgeschleudert, wo er letztlich auf der Straße zum Stehen kam. Der 18-Jährige sowie der gleichaltrige Beifahrer zogen sich nur leichte Verletzungen zu, nach der Erstbehandlung durch Rettungssanitäter gingen sie selbstständig ins Krankenhaus. Die beiden Mitfahrerinnen, 17 und 18 Jahre alt, blieben unverletzt. An dem Mercedes entstand Totalschaden, die Höhe des Schadens an der Lärmschutzwand steht noch nicht fest.

Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei soll der 18-jährige Fahrer zuvor im Innenstadtbereich als „Poser“ unterwegs gewesen sein. Weitere Überprüfungen bei der Verkehrspolizeiinspektion ergaben, dass er bislang nicht in Erscheinung getreten war. Hinweise unter Telefon 0621/71 84 90 an das Polizeirevier Käfertal. scho/pol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.06.2020