Waghalsige Reisen in früherer Zeit

Er hat Reiseführer, Briefe, Gedichte, Tagebücher, aber auch Stammbücher von Begegnungen mit Kommilitonen und bedeutenden Zeitgenossen ausgewertet: An diesem Donnerstag spricht Wilhelm Kühlmann von der Universität Heidelberg um 19 Uhr über einen spannenden Teil des akademischen Lebens im 16. und 17. Jahrhundert. Er folgt jungen Studenten aus der Kurpfalz auf ihren Reisen nach Frankreich. Die Veranstaltung findet in der Vortragsreihe des Altertumsvereins in den Reiss-Engelhorn-Museen, Florian-Waldeck-Saal im Museum Zeughaus, C 5, statt. Der Eintritt ist frei. Der Referent zeigt anhand ausgewählter Lebensläufe später namhafter Persönlichkeiten wie Johannes Posthius, Balthasar Venator oder Julius Wilhelm Zincgref , wie waghalsig und abenteuerlich solche Fahrten sein konnten. Da nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht, wird um Anmeldung gebeten: mav@mannheim.de. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.09.2020