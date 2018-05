Wagner-Oper „Tannhäuser“ am Nationaltheater

Anzeige

Der Vergnügungen im Inneren des Venusbergs überdrüssig geworden, kehrt Tannhäuser auf die Wartburg zurück. Dort will er im Sängerwettstreit das Herz Elisabeths erobern. Doch seine Zeit im Reich der Venus wirft ihre Schatten und holt die Liebenden schließlich ein. Für die Vorstellung der Richard-Wagner-Oper „Tannhäuser“ am 20. Mai um 18 Uhr im Opernhaus des Nationaltheaters verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Tannhäuser“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. tan (Bild: Michel)