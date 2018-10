Wagner-Verband: „Erlkönig“-Liederabend im Rosengarten

Unter dem Titel „Erlkönig“ steht der Liederabend des Richard-Wagner-Verbands am Mittwoch, 10. Oktober, um 20 Uhr im Stamitzsaal des Rosengartens. Bariton Nikola Diskic (links) singt unter anderem Werke von Schubert, Liszt und Loewe. Alexander Fleischer begleitet ihn am Klavier. Der „MM“ verlost dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Wagner-Verband“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen erreichbar sein. Karten gibt es auch im „MM“-Kundenzentrum P 3, beim Richard-Wagner-Verband unter 0621/89 34 17 oder an der Abendkasse. lok/Bilder: Rückauer, RWV

