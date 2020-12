„Frau Eisenmann, wir können langsam nicht mehr. Das Allerletzte, was wir jetzt brauchen, sind Landesregierungen, die ausscheren aus vernünftigen Beschlüssen auf Bundesebene.“ Mit diesen Worten wendet sich Lia Jansenberger in einem Offenen Brief an die Kultusministerin. „Unbegreiflich“ sei der Beschluss, aus der Weihnachtsferien-Regelung auszuscheren.

Jansenberger hat Kontakt zu Lehrern, unter denen jetzt „große Unsicherheit, Besorgnis und Verzweiflung“ herrsche. Deshalb der Offene Brief – in dem sie an Eisenmann appelliert, die Ferien am 19. Dezember beginnen zu lassen. Viel Hoffnung macht sie sich allerdings nicht, da die Ministerin „ihr eigenes Süppchen“ koche und sich „auf Kosten vieler Menschen“ profiliere.

Ähnlich deutlich wird der Vorsitzende des Gesamtelternbeirats (GEB) Mannheim, Thorsten Papendick. Die Ferienregelung sei weniger der Pandemie geschuldet als dem heraufziehenden Landtagswahlkampf. Im März wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt, und da tritt Kultusministerin Susanne Eisenmann als Spitzenkandidatin der CDU und damit Herausforderin von Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen an: „Hier wird Wahlkampf auf dem Rücken von Eltern und Schulleitungen betrieben. Das Chaos geht gerade so weiter, eine klare Linie gibt es nicht, man kann sich auf nichts mehr verlassen, was aus Stuttgart kommt“, sagt er.

Schülersprecher Oskar Weiß ärgert sich wie viele andere über das kommunikative Chaos der letzten Tage. „Wir hätten uns mehr Transparenz gewünscht.“ Dass nun ausgerechnet die höheren Klassen in den Fernunterricht müssen, kann er nicht nachvollziehen. „Es ist schon so viel Unterricht ausgefallen“, betont Weiß, der selbst in die zwölfte Klasse des Feudenheim-Gymnasiums geht. Der Nachholbedarf sei groß, gerade in den Abschlussklassen. Auch mit Blick auf die Klausuren hätten die zwei Tage vor Weihnachten geholfen, die Lage zu entspannen und den Schülern mehr Zeit zum Lernen zu geben. „Die müssen nun verschoben werden auf die Vorwoche oder auf die Zeit nach den Weihnachtsferien.“

SPD: Unruhe statt Unterstützung

„Dieses Chaos ist schwer zu ertragen“, meldet sich die Mannheimerin Sabine Leber-Hoischen zu Wort. Sie ist baden-württembergische Landesvorsitzende der SPD-Arbeitsgemeinschaft für Bildung. Die Vorgehensweise der Landesregierung habe „Unruhe an den Schulen“ ausgelöst. Stattdessen bräuchten sie angesichts der ohnehin sehr hohen Belastungen „Unterstützung, Verlässlichkeit und Ruhe“. Das Vorgehen des Landes sei „unprofessionell“.

