Wald-Spaziergang am Computer

Zum digitalen Wald-Spaziergang lädt die Landtagskandidatin der Grünen für den Wahlkreis Mannheim-Nord, Susanne Aschhoff, heute, Donnerstag, 4. Februar, 18 Uhr, ein. Gemeinsam mit dem Geoökologen Stefan Norra berichtet sie darüber, warum die städtischen Grünareale von so großer Bedeutung sind. Welche Probleme hat unser Wald aktuell? Wie soll der Wald der Zukunft aussehen? Wie beeinflusst der Klimawandel Mannheims Naturräume und was bedeutet dies für die Lebensqualität unserer Stadt? Die Veranstaltung wird per Video live auf facebook und youtube übertragen, diskutiert werden kann über die Chatfunktion. red/lang

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.02.2021