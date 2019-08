Waldhof-Anhänger bestehlen Fans aus München

Mannheim.Am Montagabend hat der SV Waldhof Mannheim seinen ersten Sieg in der 3. Liga gefeiert. Bereits vor dem Spiel passte eine Gruppe Waldhof-Fans Fußball Gäste aus München in den Quadraten ab und stahl deren Fanutensilien. Ebenfalls verhinderte die Polizei eine Auseinandersetzung von Fans. Während der zweiten Halbzeit wurde Pyrotechnik im Gästeblock gezündet.

Bereits gegen 15 Uhr traf eine Gruppe von Anhängern des TSV 1860 München im Bereich des Quadrats M7 auf rund 15 Anhänger des SV Waldhof, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Dabei sollen die SV Waldhof-Fans unter Androhung von Gewalt die Fanartikel der Münchner Gruppe gefordert haben. Die fünf Personen aus Bayern im Alter von 15 bis 19 Jahren gaben schließlich sieben Fanartikel heraus, die rund 15 köpfige Gruppe ging darauf in Richtung Hauptbahnhof.

Gegen 17.50 Uhr sollen 1860-Fans in Höhe der Riedbahnbrücke/ Theodor Heuss Anlage die Auseinandersetzungen mit SVW-Anhängern gesucht haben. Die Polizei verhinderte einen Streit und nahm Personalien, sowie Vermummungsmaterial der Münchner Gruppe auf. Außerdem fanden die Beamten kleine Mengen an Betäubungsmitteln. Kurze Zeit später warf ein Mann im Bereich der Theodor-Heuss-Anlage in Höhe des Gartenschauwegs gegen 18.20 Uhr eine Flasche auf einen Bus der Gäste. Der alkoholisierte Mann wurde vorläufig festgenommen und für die Dauer des Spiels in Gewahrsam genommen. Im gleichen Bereich, wo die Busse aus München hielten, wurden vor und nach dem Spiel Rauchkörper gezündet.

Während der zweiten Halbzeit des Spiels wurden laut Polizei im Gästefanblock pyrotechnische Materialien abgebrannt, darunter sogenannte Bengalische Fackeln. Die Aufnahmen der Videokameras dazu sollen nun ausgewertet werden.

Nach Angaben des Veranstalters besuchten das Spiel insgesamt 14.200 Zuschauer, davon 1800 Gästefans.