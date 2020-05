Waldhof-DVD stark gefragt

Regisseur Florian Erker mit Frau Kerstin bei der Premierenfeier. © Michael Ruffler

Eigentlich soll „Waldhof Wahnsinn – der Wiederaufstieg eines Traditionsvereins“ erst am 19. Mai auf DVD erscheinen. Doch im Online-Fanshop des SVW seien bereits jede Menge Vorbestellungen eingegangen, sagt Regisseur Florian Erker dem „MM“. Der Vorverkauf habe alle Erwartungen übertroffen. „Wir bewegen uns rasch in Richtung vierstellig. Wenn sich der Trend auch nur halbwegs so fortsetzt wie die letzten Tage, dann sind die DVDs so gut wie ausverkauft.“ Bei anhaltender Nachfrage ist laut Erker indes denkbar, noch weitere zu produzieren. Der Stückpreis beträgt – analog zum Jahr der Vereinsgründung – 19,07 Euro.

Auch in regionalen Kinos war die rund 50-minütige Dokumentation recht erfolgreich. Erker hatte dafür den SVW drei Jahre begleitet. Die DVD enthält nun 32 Minuten zusätzliches Bonusmaterial. Es zeigt etwa, wie Ex-Spieler Jannik Sommer bei der Aufstiegsfeier 2019 in der Kabine seine Mitspieler interviewt. sma

Info: Filmteaser und Bilder unter morgenweb.de/waldhof

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.05.2020