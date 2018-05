Waldhof-Fan muss 500 Euro Geldstrafe zahlen

Anzeige

Mannheim.Am Mittag ist vor dem Mannheimer Amtsgericht ein 21-Jähriger wegen schwerer Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 500 Euro verurteilt worden. Das Verfahren gegen einen weiteren 25 Jahre alten Angeklagten wurde vorläufig eingestellt.

Laut Anklage hatten die beiden gemeinsam mit weiteren Waldhof-Anhängern am 27. Februar 2016 nach einem Fußballspiel des SV Waldhof in Mannheim am Hauptbahnhof mehrere Personen angegriffen und zum Teil schwer verletzt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gehören die Angeklagten der gewaltbereiten Waldhof-Fanszene, den sogenannten Ultras, an. Die Mannheimer waren aufgrunddessen bereits vor der Tat polizeibekannt. Der Angriff sei, so schilderte es Oberstaatsanwalt Andreas Grossmann, am Gleis zwei unmittelbar vor der Abfahrt eines ICE erfolgt, in dem Fans des Vereins Hannover 96 saßen.

Der 25-jährige Angeklagte machte vor Gericht keine Angaben. Der 21-Jährige, der zum Tatzeitpunkt noch Hernwachsender war, ließ über seinen Anwalt erklären, er sei an dem Tattag am Bahnhof gewesen und hätte sich dazu hinreißen lassen, die ihm in der Anklage vorgeworfenen Taten zu begehen. Der Hintergrund der Tat sei ihm nicht bekannt gewesen. "Er bedauert, was seinerzeit geschehen ist", sagte Verteidiger Markus Künzel: "Hätte er nachgedacht, wäre es nicht dazu gekommen."