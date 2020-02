Waldhof-Fanshop dauerhaft in Q 7

Der SV Waldhof belässt seinen Fanshop im Stadtquartier. Mit dem Erfolg der probeweise im ersten Obergeschoss in Q 7 eingerichteten Filiale sei man sehr zufrieden, teilte Geschäftsführer Markus Kompp am Mittwoch mit. Daraus werde nun eine Dauerlösung. Auf der Fläche von fast 200 Quadratmetern gebe es „jeden erdenklichen blau-schwarzen Fanartikel“ sowie Tickets für die Heimspiele zu kaufen. Damit würden auch die übrigen Vorverkaufsstellen entlastet. Karten gibt es auch in der Geschäftsstelle am Alsenweg, im „MM“-Kundenforum bei Thalia (P 7) und zu bestimmten Zeiten vor dem Carl-Benz-Stadion. sma

