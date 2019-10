Waldhof: Polizei hält sich bei Halle-Fans zurück

Die Mannheimer Polizei will beim Waldhof-Heimspiel gegen Halle auf die Trauer der Gäste Rücksicht nehmen. Bei dem antisemitischen Anschlag, der sich am 9. Oktober in der Stadt an der Saale, zählte zu den beiden Todesopfern ein 20-Jähriger aus der dortigen Fan-Szene. Er war auch regelmäßig bei Auswärtsspielen dabei. „Wir gehen davon aus“, schrieb Einsatzleiter Dirk Herzbach nun an die Hallenser, dass sie bei der Partie am Samstag mit einer Trauerbekundung ihrem Freund gedenken wollten. „Dafür werden wir Ihnen einen angemessenen Rahmen bieten und Sie bestmöglich unterstützen.“

Zum Spiel an diesem Samstag im Carl-Benz-Stadion (14 Uhr) werden zehn- bis zwölftausend Zuschauer erwartet, darunter 1500 bis 1700 Gäste-Fans. Rund 700 kommen um 11.15 Uhr mit einem Sonderzug am Hauptbahnhof an und sollen über die Lindenhof-Seite schnellstmöglich zum Stadion gebracht werden. Die Polizei wird die Busse der RNV (die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs ist im Ticketpreis inbegriffen) eskortieren, will sich sonst aber so weit wie möglich zurücknehmen.

Schweigeminute geplant

Herzbach sagt dem „MM“, ihm sei wichtig, dass die Gäste-Fans nach der Ankunft nicht eine Wand Uniformierter sähen, sondern „eine deutlich ausgestreckte Hand“. Das übernähmen speziell geschulte Kollegen in gelben Westen. Die Botschaft werde sein: „Wir respektieren eure Trauer.“ Zwar seien auch bei dieser Partie ausreichend Einsatzkräfte vor Ort, würden sich aber möglichst im Hintergrund halten.

Im Stadion ist vor dem Anpfiff eine Schweigeminute geplant. Die Halle-Fans wollen zudem ein Trauerbanner und schwarze Fahnen mitbringen. Das hat der SV Waldhof genehmigt, ansonsten aber jegliche Choreographie verboten - als Reaktion auf bei der letzten Heimpartie gegen Rostock von beiden Fanlagern gezündete Rauchgas-Töpfe.

