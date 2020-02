Waldhofschüler demonstrieren gegen Eisenmann

Die Proteste gegen die Beendigung des muttersprachlichen Griechisch-Unterrichts an der Waldhofschule durch Kultusministerium Susanne Eisenmann (CDU) reißen nicht ab. Nach der großen Demonstration zwischen Schloss und Paradeplatz im Januar mit rund 250 Teilnehmern gehen jetzt die Waldhof-Grundschüler auf die Straße: Am ersten Dienstag im März treffen sie sich gegen 18.30 Uhr an der Schule, um von dort zur griechisch-orthodoxen Kirchengemeinde in die Spiegelstraße 2 auf dem Luzenberg zu ziehen. Dort beginnt um 19.30 Uhr eine Podiumsdiskussion. Gemeinsame Veranstalter sind der Elternverein der griechischen Schule und der Mannheimer Gesamtelternbeirat (GEB).

Angebot seit fast 43 Jahren

Nach der Begrüßung, die Bildungsbürgermeister Dirk Grunert übernimmt, stellt Elternvereinsvorsitzender Konstantinos Cafaltzis den aktuellen griechischen Sprachunterricht an der Waldhofschule vor und geht auf die Geschichte des Modells ein, das den herkömmlichen Unterricht seit fast 43 Jahren ergänzt. Danach beginnt die Podiumsdiskussion, die der Psychologe Joschi Kratzer vom Jugendbüro des katholischen Stadtdekanats leitet.

Nach Angaben des Elternvereins haben die Politiker Stefan Fulst-Blei (SPD), Elke Zimmer (Grüne), Chris Rihm (CDU), Kathrin Kölbl (FDP), Roland Weiß (Freie Wähler/ML) und Thomas Trüper (Linke) zugesagt. Die Bildungsgewerkschaft GEW vertritt deren Mannheimer Vorsitzende Ricarda Kaiser, als Elternvertreter diskutiert neben Cafaltzis GEB-Vorsitzender Thorsten Papendick mit. Außerdem dabei: Georgios Basioudis, Erzpriester der griechisch-orthodoxen Kirche Mannheim und damit Hausherr der Veranstaltung.

Der als „Schulversuch“ deklarierte muttersprachliche Griechisch-Unterricht auf dem Waldhof, der in die ganze Region ausstrahlt, soll sukzessive auslaufen. Für die nächsten ersten Klassen gäbe es demnach ab dem Spätsommer Griechisch nur noch an etwa vier Stunden pro Woche nachmittags als freiwillige Arbeitsgemeinschaft, organisiert vom griechischen Generalkonsulat. Derzeit haben die Schüler fast doppelt so viel Griechisch, integriert in den regulären Unterricht. bhr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020