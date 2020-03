Waldhofschüler protestieren gegen Ministerin

Es ist die zweite große Demonstration gegen die Entscheidung von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), den muttersprachlichen Griechisch-Unterricht an der Waldhof-Grundschule zu beenden: Am Dienstagabend zogen mehr als 50 Schüler und Eltern protestierend von der Oppauer Straße auf den Luzenberg zur griechisch-orthodoxen Kirchengemeinde. Dort debattierten mehrere Politiker, Eltern und Gewerkschaftsvertreter über den Stuttgarter Beschluss und kritisierten ihn heftig. Bereits am 11. Januar waren rund 250 Demonstranten vom Schloss zum Marktplatz gezogen. Zumindest in Mannheim sind die Reihen der Kritiker Eisenmanns parteiübergreifend geschlossen, das zeigte sich einmal mehr bei der Podiumsdiskussion. Für Verdruss sorgt auch, dass die Ministerin vor ihrer Entscheidung die Betroffenen nicht gehört hatte. Wir werden in unserer nächsten Ausgabe ausführlich berichten. bhr

