Waldorf-Pädagogik gehört dazu

Bei einem Tag der offenen Tür informiert die Freie Fachschule für Sozialpädagogik am Samstag, 9. Februar, 14 bis 17 Uhr, über ihr Bildungsangebot. Die Schule mit Schwerpunkt Waldorfpädagogik wurde im Jahr 2015 gegründet und ist in der Zielstraße 28 am östlichen Rand der Neckarstadt ansässig. „Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich über eine kostenfreie Erzieherausbildung mit Waldorf- und Naturpädagogik zu informieren“, teilt die Schule mit. Ein weiterer Tag der offenen Tür ist für Samstag, 11. Mai, 14 bis 17 Uhr, angesetzt. Außerdem lädt die Schule zu zwei Infoabenden ein – am Dienstag, 29. Januar, und am Dienstag, 21. Mai, jeweils 17 bis 18.30 Uhr. Weitere Infos unter Telefon 0621/17 20 89 71 oder im Internet, erzieherfachschule-ma.de. bhr

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.01.2019