Waldorfschule informiert online

Was ist das Besondere an der Waldorfpädagogik? Und was bietet die Freie Interkulturelle Waldorfschule, die am Neuen Meßplatz beheimatet ist? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es beim Online-Infotag, Samstag, 30. Januar, 10 bis 13 Uhr. Er ersetzt wegen der Corona-Pandemie den traditionellen Tag der offenen Schule. Ein virtueller Rundgang macht Teilnehmer mit den Räumlichkeiten vertraut. Zu allen Themen, etwa zur Aufnahme von Schülern, Schulgeld oder möglichen Abschlüssen können per Chat Fragen gestellt werden. Der Infotag wird als Videokonferenz mit „Microsoft Teams“ durchgeführt. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich – über die Homepage www.fiw-mannheim.de, per Mail an info@fiw-mannheim.de oder telefonisch: 0621/30 09 98 30. Es können auch individuelle Gesprächstermine vereinbart werden. bhr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.01.2021