Waldorfschule stellt sich vor

Gelegenheit, die Freie Interkulturelle Waldorfschule (FIW) kennenzulernen, gibt es am Samstag, 26. Januar, 10 bis 14 Uhr. Beim „Tag der offenen Schule“ in der Maybachstraße 16 (Neuer Meßplatz) bietet die FIW offenen Unterricht und Themeninseln unter anderem zu Möglichkeiten für Quereinsteiger, die verschiedenen Abschlüsse oder Berufsvorbereitung durch Praktika in der Oberstufe. Bei einem Rundgang geht es auch zu den Werkstätten und den naturwissenschaftlichen Räumen. Die FIW stellt etwa ihre handwerklich-künstlerische und sozialen Impulse vor. Für die Verpflegung sorgen Siebtklässler, es können auch jüngere Kinder mitgebracht werden, sie dürfen basteln und spielen. bhr

Info: Informationen unter fiw-mannheim.de.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.01.2019