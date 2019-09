Waldrennbahn: Aufgalopp schon am Vormittag

Zu einer ungewöhnlichen Zeit beginnt der Radio Regenbogen-Renntag am Sonntag, 22. September auf der Waldrennbahn Seckenheim. Durch die Zusammenarbeit des französischen und des deutschen Pferderennsports werden die Rennen nach Frankreich übertragen. Weil dort früher gewettet wird, ist der Aufgalopp in Mannheim früher. So erfolgt der Einlass bereits um 10 Uhr (mit einem großen Frühstücks-Angebot), worauf um 11.25 Uhr das erste Rennen gestartet wird. Erneut hat das Präsidium des Badischen Rennvereins dreimal zwei Karten mit Parkplatz- und Sektgutscheinen zur Verfügung gestellt. Einfach am Mittwoch zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 anrufen (0,50 Euro aus dem Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz), das Stichwort „Waldrennbahn“ nennen sowie Name, Adresse und die eigene Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Donnerstag zwischen 14 Uhr und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. Wer kein Glück gehabt hat: Karten gibt’s an der Tageskasse. pwr

