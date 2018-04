Waldrennbahn: das Maskottchen heißt „Secki“

Anzeige

Jetzt ist die Online-Abstimmung im Morgenweb, dem Internetauftritt dieser Zeitung, entschieden: „Secki“ soll das neue Maskottchen der Waldrennbahn und des Badischen Rennvereins heißen. Am Ende lag dieser Name mit weitem Abstand vorne. Nicht einmal halb so viele Stimmen erhielt „Jacques Cheval“, „Grashopper“, „Manni Mustang“ oder „Giro Galoppo“ landeten abgeschlagen auf hinteren Plätzen. Rolf Weller hat den vom Badischen Rennverein ausgelobten Preis, eine Tagesehrenkarte für zwei Personen plus Sekt, gewonnen. Am Wochenende, wenn der Badische Rennverein mit einem Festakt am Samstag und dem Jubiläumsrenntag am Sonntag seinen 150. Geburtstag feiert, hat „Secki“ – eine etwa zwei Meter große Figur, die aussieht wie ein Pferd im Jockey-Dress – seinen ersten ganz großen Auftritt. pwr