Waldrennbahn: Star der Kinder ist noch namenlos

Wo es auftaucht, ist es sofort von Kindern umringt – das neue Maskottchen des Badischen Rennvereins, hier mit Emilie und ihrer Tante Leonie Kühnle. Aber was die zwei Meter große Symbolfigur noch nicht hat, das ist ein Name. Soll sie „Grashopper“ heißen, „Giro Galoppo“ oder „Secki“ als Anspielung auf Seckenheim, lieber französisch-elegant „Jacques Cheval“, kraftvoll „Manni Mustang“ oder freundlich „Carlo Cavallo“? Die „MM“-Leser haben die Wahl! Sie dürfen bis 16. April via Morgenweb über den Namen des Maskottchens entscheiden. Unter allen Teilnehmern wird eine Tagesehrenkarte (für zwei Personen) plus zwei Sektgutscheine und Rennprogramm verlost. pwr