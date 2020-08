Waldschule Gartenstadt: zu wenig Platz und "ein Nagerproblem"

Jörg Schuchardt steht unter Druck: Der Leiter der Waldschule in der Gartenstadt mit ihrem Werkreal- (WRS) und Realbereich verzeichnet Jahr für Jahr mehr Schüler. Von ehemals etwas mehr als 600 ist die Zahl im gerade zu Ende gegangenen Schuljahr auf 781 gestiegen. Nach den Sommerferien liege man bei 807, sagt Schuchardt im Gespräch mit dem „Mannheimer Morgen“: „Tendenz steigend.“

Das liegt unter anderem daran, dass die Zahl der WRS-Standorte abnimmt – und sich die verbleibenden Schüler auf die wenigen Einrichtungen konzentrieren, die übrig sind. Zugleich mache sich der Zuzug auf die Konversionsflächen (etwa dem nahe gelegenen Neubaugebiet Franklin) in einer steigenden Nachfrage bemerkbar. Außerdem versuchten Jugendliche aus reinen Realschulen, nach ihrem Hauptschulabschluss auf die WRS in der Gartenstadt zu gehen. Hinzu kämen Anfragen von Gymnasiasten, die auf den Realschulzweig wechseln wollten.

Das Problem aus der Sicht von Schuchardt: Die räumliche Situation. Zwar ist die Lage nicht schlecht. Auf dem weitläufigen Gelände zwischen Walküren- und Karlsternstraße erstreckt sich das Gebäudeensemble. Doch geht es in einzelnen Bauten sehr beengt zu. Die derzeit 30 Klassen, so Schuchardt, habe man nur unterbringen können, indem „Fachräume umgewidmet“ und Klassen in sehr kleinen Zimmern untergebracht wurden. Abhilfe ist gleichwohl vorerst nicht in Sicht.

Dabei zeigten sich die Vertreter mehrerer Parteien noch im Oktober 2019 zuversichtlich, dass der Gemeinderat für die Waldschule in der Gartenstadt zeitnah Mittel zur Verfügung stellen würde. Grund neben des akuten Raumproblems: der zum Teil unhaltbare Zustand der Gebäude, vor allem des sogenannten C-Baus. Der entstand 1967 und war eigentlich nur als Provisorium gedacht, das 25 Jahre halten sollte.

Längst gebe es dort „ein Nagerproblem“, hat Schuchardt bereits mehrfach kritisiert. Und wegen des Zustands sei der Bau mit seinen beiden Klassenzimmern auch nur noch zum Teil nutzbar. Deshalb setzte sich der Rektor immer wieder dafür ein, dass der Trakt abgerissen und durch ein Gebäude mit sechs Klassenzimmern und zwei Differenzierungsräumen ersetzt wird.

Geld für 2023 in Aussicht gestellt

Doch es kam anders als von den Politikern ins Auge gefasst: Bei den Haushaltsberatungen im Dezember 2019 beschlossen sie zwar, für die Waldschule eine Million Euro zur Verfügung zu stellen – allerdings erst im Jahr 2023 – für Schuchardt keine erfreuliche Perspektive. Den mehrfach geäußerten Wunsch nach einem Ersatz des C-Baus durch sechs moderne Klassenräume und weitere Erweiterungen, so der Rektor, „müssen wir wohl nicht vollständig begraben“. Aber „wir sehen ihn unter den momentanen Voraussetzungen in weite Ferne rücken. Die Schüler, die diesen Platz brauchen, sind aber aktuell vor Ort“, schreibt er dem städtischen Fachbereich Bildung.

Einige Politiker halten die Verschiebung des Ersatzbaus auf 2023 inzwischen für keine gute Idee mehr. So zitiert Schuchardt die Grünen-Stadträtin Stefanie Heß nach einer Besichtigungstour mit den Worten: „So schlimm habe ich es mir nicht vorgestellt.“ In der Juli-Sitzung des Gemeinderats lagen zudem zwei Anträge der CDU und der FDP auf dem Tisch. Beide fordern, die Situation an der Waldschule umgehend zu verbessern und gegebenenfalls ein „Sofortprogramm“, etwa in Form einer Container-Lösung, umzusetzen.

Stadt: Container unrealistisch

Die Anträge wurden in den Bildungsausschuss verwiesen, die Stadt sieht außerdem kaum Chancen für eine Umsetzung. Auch Container, so die Verwaltung auf Anfrage des „MM“, seien faktisch keine „Sofortlösung“. Sie erforderten baurechtliche Genehmigungen, Ausschreibungen und mehr. Aus Sicht der Stadt komme daher für den C-Trakt „nur der Ersatzneubau in Frage“ – und gegenüber der ursprünglichen Planung sei er mit 2023 zeitlich schon vorgezogen worden.

In der Übergangszeit müsse die Funktion des C-Baus erhalten werden. „Kürzlich wurde darum das Dach saniert, und die Wände wurden innen gestrichen“, teilt die Stadt mit: „Damit ist das Gebäude für die notwendige Überbrückungszeit nutzbar.“ Dass Handlungsbedarf bestehe, sei „unstrittig“, sagt Bildungsbürgermeister Dirk Grunert: „An dem Thema wird ja auch bereits gearbeitet.“ Für Jörg Schuchardt ist das allerdings kein großer Trost.

