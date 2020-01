„Walking on Broadway“ – Die besten Hits der Szene

Musicals bewegen. Warum dann nicht die besten Hits zusammen auf die Bühne bringen? Die neue Show im Capitol „Walking On Broadway“ macht genau das: die schönsten Musicalmelodien mit den größten Film-Hits kombinieren. Dazu hat das Capitol einen besonderen Stargast: Femke Soetenga (Bild). Dem Publikum ist sie sicher noch in ihrer Rolle der Maria Magdalena in „Jesus Christ Superstar“ bekannt. Für die Premiere am Sonntag, 2. Februar, um 19 Uhr verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Donnerstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichend aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Capitol“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/jor

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.01.2020