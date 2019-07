Wallstadt feiert Kerwe

Gesperrt ist an diesem Wochenende die Ortsdurchfahrt in Wallstadt in der Mosbacher Straße zwischen der Osterburker Straße und der Schulzenstraße/Atzelbuckelstraße. Unter dem Motto „90 Jahre eingemeindet und kein bisschen leise!“ wird vom 19. bis 21. Juli in Wallstadt Kerwe gefeiert, zu der die Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine (IWV) einlädt.

Am Freitag heißt es ab 19 Uhr „Sonne, Schlager, Hits und gute Laune“ zur „Schlager- und Oldienacht“ mit den Groovemonkeys. Diese Formation spielt auch am Samstagabend ab 19 Uhr, dann Titel der Neuen Deutschen Welle, aus Charts und Classic Rock. Zuvor ist um 17 Uhr die offizielle Eröffnung mit Ínformationen zum geplanten Bau eines Kultur- und Sportzentrums.

Am Sonntag folgt um 11 Uhr der Frühschoppen, danach Mittagessen, ferner von 13 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag im Ortskern und ab 14 Uhr das Kinderprogramm mit Auftritten von Kindergärten und der Schule, dazu Ponyreiten vom Reiterverein, Aktionen der DJK, der KjG, der Feldbogen- und Blasrohrschützen und der Freiwilligen Feuerwehr. Am Sonntag um 17 Uhr endet die Kerwe. pwr

