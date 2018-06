Waltraud Brunst erzählt Anekdoten

Anzeige

„Worüber sich bisher noch niemand Gedanken gemacht hat“ – so lautet der Titel ihres Buchs, und darüber will sie sprechen: Waltraud Brunst ist seit 45 Jahren Musikkritikerin für den „Mannheimer Morgen“. Aber sie schreibt auch gerne über Kabarett, ist „journalistische Geheimwaffe für orchestrale, klerikale, symphonische und andere Problemfälle“, wie „W.B.“ mal beim Kritikerkonzert 2007 angekündigt wurde. Nun gibt sie am Freitag, 29. Juni, um 18.30 Uhr im Bildungszentrum Sanctclara in B 5, 19 spannende Einblicke in ihr Berufsleben. Zudem darf man sich, da sie einen ausgeprägten Hang zu Ironie hat, auf Glossen und Anekdoten aus ihrem Buch freuen. Der Eintritt ist frei. Veranstalter sind der KKV Columbus und die Katholische Bürgergesellschaft Kurpfalz. pwr