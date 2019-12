Wanderfalken in zwölf Akten

Hat denn die Taube keinerlei Respekt? Ist sie in ihrer turteligen Art von allen guten Geistern verlassen, dass sie sich in den Falkenhorst wagt, wo die Alte, ihre Erzfeindin, brütend auf dem Gelege sitzt? Sensationelle Bilder einer friedlichen Duldung im Turm der CityKirche Konkordien hat das Adlerauge einer Kamera eingefangen, über viele Monate das kuschelige, rührende aber auch blutige Familienleben in luftiger Höhe unter Beobachtung gehalten. Die scharfen und überaus ungewöhnlichen Momentaufnahmen erscheinen jetzt als Mannheimer Wanderfalken-Kalender 2020.

Gerhard Rietschel, habilitierter Biologe und Naturschutzbeauftragter der Stadt, stellte die Höhepunkte im Greifvogeljahr zu einer erlebnisreichen und erstaunlichen Fotodokumentation zusammen. Der Nistplatz-Erbauer, Horstbewacher, Jungfalken-Beringer und -Retter gewährt auf höchster Ebene intime Einblicke in die Natur der Greife, führt ihre Rituale von der Pike auf vor – da kann das Jahr mit flatterhaften Szenen wie im Flug vergehen.

Vorwitziger Eindringling

Blatt für Blatt wird Erstaunliches aus der Brutstätte in R 2 präsentiert. So zeigt das Weibchen beim Ei-Schlupf ihre ganz behutsame Seite: Hört sie ein Krächzen aus dem Ei-Gehäuse, und beginnt das Junge von innen seine Schale aufzupicken, setzt die Alte ihren Schnabel – eigentlich zum Beuteschlagen krumm gebogen und scharf gewetzt – voll Zartheit ein, befreit mit mütterlicher Vorsicht ihre Küken, indem sie die Kleinen am Genick behutsam aus dem Gefängnis zieht, eine rührende Szene der fürsorglichen Geburtshilfe, die in dieser intensiven und aktiven Form vermutlich noch nie gezeigt wurde. Vier Junge schafften in der vergangenen Saison auf Konkordien den Weg ins Leben, wie sie flaumenweich im Horst hocken, wie sie das Fressen und das Fliegen lernen, wie sie sich als Halbstarke in ihrer Mulde gierig und ganz schön reißerisch einen von den Alten erbeuteten Vogel teilen, das alles erzählen die Szenen aus dem Nest. Geschwisterlich aber auch futterneidisch geht’s dabei auf den Bildern zu, wie im richtigen Familienleben eben, und nicht nur bei Falkes.

Ansichten aus dem Turm, die in diesem Jahr erstmals von einer ferngesteuerten Kamera eingefangen wurden, die Tiere fühlten sich also unbeobachtet und frei, kein Klick störte ihr Zusammenspiel. Und die Harmonie der beiden Alten beim Fortpflanzungsgeschäft, die Umtriebe ihrer Brut, alle Entwicklungsphasen setzen sich nun auf dem großformatigen Kalender zu einer beeindruckenden Naturschau mit erklärenden Texten zusammen.

Dabei spielt auch die verrückte Taube eine Rolle, die sich ganz frech vorwagt in die „Höhle des Löwen“. Obwohl sie doch sieht, dass dort der Prädator sitzt, der es unter normalen Umständen nur darauf abgesehen hat, sie sich zu krallen (und so auf natürliche, angemessene Art die Überzahl der Stadttauben zu reduzieren).

Aber sie hat instinktiv erfasst, dass sie sich höchstens in Brutzeiten solcherlei Eskapaden erlauben kann, dass Burgfrieden herrscht, wenn’s um das warme Wohl der nächsten Generation geht.

