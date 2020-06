Wandertipps im Internet

Wandern in der Natur ist auch in Corona-Zeiten eine gute Möglichkeit, Urlaub und freie Zeit sinnvoll und gesund zu verbringen. Dazu empfehlen die Naturfreunde so genannte Natura Trails. Das sind Wanderwege durch Natura-2000-Gebiete (europäische Schutzgebiete), die sich für eine sanfte Freizeitnutzung besonders eignen.

Natürlich steht auch bei diesen Natura Trails das Erleben reizvoller Landschaften im Mittelpunkt, die Trails der Naturfreunde bieten aber mehr. Interessiertee können sich mit den Landschaften und ihrer Tier- und Pflanzenwelt zu beschäftigen. In Baden-Württemberg kann inzwischen auf über 30 Natura Trails zwischen Bodensee und der Kurpfalz die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt erlebt werden. Die Trails verbinden meist Naturfreundehäuser, wie etwa das Mannheimer Naturfreundehaus, Zum Herrenried, nach Norden in Richtung Lampertheim oder nach Süden nach Ketsch. Auch im Odenwald gibt es Trails.

Die NaturFreunde haben eine zwölfseitige Broschüre mit Wanderkarte erstellt, die kostenlos heruntergeladen werden kann. has

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.06.2020