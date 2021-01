Warme Mahlzeit mit Abstand

Draußen sind die Pfützen gefroren, drinnen gibt es heiße Getränke, eine warme Mahlzeit und Herzlichkeit: Zum 24. Mal ist die Vesperkirche geöffnet. Seit gestern und bis zum 31. Januar werden in der CityKirche Konkordien pro Tag rund 400 bis 500 Mahlzeiten ausgegeben.

„Corona ist grausam, früher konnten wir hier nahe beieinander sitzen und mussten keine Masken tragen“, erklärt ein Gast, der sich als Hartz-IV-Empfänger vorstellt. Er freut sich über die Makkaroni mit Bolognesesoße und Salat, über den Vesperbeutel und dass er sich in der Kirche aufwärmen kann: „Wichtig ist mir der Kontakt mit Leuten, die die gleichen Probleme wie ich haben“, betont er. Sein Tischnachbar ergänzt: „Die Vesperkirche ist sehr wichtig für bedürftige Menschen, vor allem für Obdachlose.“

Fieber messen vor dem Essen

Das Prozedere ist diesmal ungewohnt: Im Aufwärmzelt draußen wird bei jedem Gast die Temperatur gemessen. Ist sie erhöht, darf derjenige nicht in die Kirche. Alle anderen erhalten eine Nummer und werden nach einer gewissen Wartezeit zu Tischen geleitet, an denen höchstens zwei Gäste und nur mit Abstand sitzen durften. Weil der Platz in der Kirche deshalb knapp ist, gibt es in diesem Jahr auch Essen zum Mitnehmen: „Unser Ziel ist, in die Kirche nur Wohnsitzlose zu lassen, damit sie nicht auf der Straße essen müssen“, erklärte Pressereferentin Frauke Kühnl. Alle anderen erhalten ihr Essen in einen Beutel verpackt an einer Seitentür ausgehändigt.

Laut Kühnl würden viele Wohnsitzlose kommen, aber auch Menschen, die finanziell nicht mehr über die Runden kommen – vor allem Rentner. Vielen seien wegen Corona ihre sowieso schon kargen Einnahmen weggefallen: Beispielsweise 450-Euro-Minijobs und Geld, das über Betteln oder Pfandflaschensammeln hereinkam. Weiteres Problem für Obdachlose: Viele öffentliche Toiletten und solche in Kaufhäusern sind geschlossen, deshalb stehen neben dem Aufwärmzelt bei der Kirche Sanitärcontainer. Der Leiter des Gesundheitsamtes, Peter Schäfer, sei laut Pressereferentin gestern vor Ort gewesen. Er habe das Corona-Hygienekonzept gelobt und betont, dass das Angebot in der Vesperkirche wichtig sei. Im Warmen zu sitzen ist in diesem Jahr etwas Besonderes, denn beispielsweise bei den Vesperkirchen Karlsruhe und Stuttgart ist dies derzeit nicht geplant –dort gibt es nur Essen zum Mitnehmen.

Täglich 40 Helfer vor Ort

Pfarrerin Anne Ressel erklärte: „Das Leben rund um die Kirche ist von sozialer Vielfalt geprägt.“ Für sie sei die Vesperkirche auch wichtig, weil unsere Gesellschaft überwiegend aus Segmenten bestehe, wobei die einen nicht den anderen begegnen: „Voneinander zu wissen ist der erste Schritt, um ein Verständnis zu haben und einander helfen zu können“, betonte Ressel. Die Not sei größer geworden, das würden die Kirchenmitarbeiter täglich erleben. Dekan Ralph Hartmann ergänzt: „Ein Corona-Winter ohne Vesperkirche, das schien uns verantwortungslos.“

Finanziell ist bei der bisher jährlich rund 120 000 Euro kostenden Vesperkirche eine Einnahmequelle weggefallen: Gab es sonst die Vorgabe, dass jeder Gast pro Essen je nach Bedürftigkeit bis zu vier Euro selbst bezahlt, wurde wegen Corona dieses Jahr keine Kasse aufgemacht, sondern nur um passende Spenden gebeten. Gleichzeitig sind die Kosten wegen Hygienemaßnahmen gestiegen: So erhalten alle der rund 270 ehrenamtlichen Helfer FFP2-Masken.

Täglich sind ständig rund 40 Ehrenamtliche vor Ort, darunter war gestern auch Jutta Bender – mittlerweile ist sie zum fünften Mal dabei: Die Rentnerin plant, an 14 Tagen je fünf Stunden zu helfen. Im Hinblick auf die Gäste meint sie: „Wir ertragen es in unserer Gesellschaft schlecht, dass Menschen scheitern. Es gehört aber zum Leben. Ich finde es schade, dass man diese Menschen hier nicht achtet.“ Oft komme sie mit den Gästen ins Gespräch, „es gibt viele Schicksale, die mich berühren“. Viele hätten in ihrem Leben gar nicht die Möglichkeit gehabt sich zu entwickeln wegen ihrer sozialen Umgebung. Helferin Ulrike Werlé ergänzt: „Hierher kommen auch viele Menschen, die einsam sind.“ Sie habe sich schon oft Lebensgeschichten angehört, „ich sehe die Not“.

