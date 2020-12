Warmherzige und kompetente Fachfrau

Im April will Susanne Schlösser zurückkommen. Dann ist ein Vortrag von ihr geplant. Doch jetzt mussten ihre Kollegen im Marchivum sie zunächst verabschieden – in den Ruhestand. Seit 2003 war sie Leiterin der Abteilung Historisches Archiv im Stadtarchiv – geschätzt als äußerst kompetente Fachfrau, vielseitige Autorin, aber ebenso als warmherzige und menschliche Kollegin.

„Wir lassen sie daher mit einem lachenden und einem weinenden Auge ziehen und wünschen ihr für den nächsten Lebensabschnitt alles nur erdenklich Gute“, dankte Marchivum-Chef Ulrich Nieß ihr und würdigte neben der fachlichen Stärke, dass sie „immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte aller hatte“. 1956 geboren in Worms, studierte sie Mittlere und Neuere Geschichte, Buchwesen und Soziologie an der Gutenberg-Universität in Mainz. Die Dissertation widmete sie dem Mainzer Erzkanzler im Streit der Häuser Habsburg und Wittelsbach um das Kaisertum 1740 bis 1745.

Nach Tätigkeiten für die Stadt Mainz, am Museum der Stadt Alzey und am Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz war Schlösser 1989/90 schon mal als Mitarbeiterin der Werkszeitung des Baukonzerns BilfingerBerger in Mannheim. Dann ging sie aber zur Mitarbeit an dem Pilotprojekt „Germania Judaica“ zur Historischen Kommission in Berlin und arbeitete lange am Stadtarchiv Heilbronn, ehe sie zum damaligen Mannheimer Stadtarchiv kam. Hier machte sie sich insbesondere um die inhaltliche Betreuung der ehrenamtlichen Mitarbeiter, die Unterstützung des Arbeitskreises der KZ-Gedenkstätte Mannheim-Sandhofen sowie um das Projekt „Stadtpunkte“ verdient.

Mitautorin der Stadtgeschichte

Sie half bei der Erarbeitung und Umsetzung der Stadtgeschichtlichen Ausstellung im Zeughaus, war Mitautorin und im Redaktionsteam der 2007 erschienenen, aufwendig gestalteten dreibändigen „Geschichte der Stadt Mannheim“ und zeichnete für die redaktionelle Begleitung der damals viel Aufsehen erregenden Forschungsarbeit „Arisierung und Wiedergutmachung in Mannheim“ von Christiane Fritsche verantwortlich. Auch für Archivfeste und den Tag der Archive kamen von ihr viele Impulse, ebenso für die Veröffentlichung „Jede Frau hat eine Geschichte“. Bei der Revision und Überarbeitung der Fotosammlung für die neue Archivsoftware sowie die Vorbereitung für den Umzug vom Collini-Center in den Ochsenpferchbunker hat sich Schlösser ebenso reingekniet, zuletzt noch in das Projekt „Mannheims Ratsprotokolle digital“. Davon handelt ihr geplanter Vortrag im April, denn anhand der Ratsprotokolle und des Protokollbuchs der französisch-reformierten Gemeinde vertiefte Schlösser sich in das Kommen und Gehen der Mannheimer Bevölkerung zwischen 1652 und 1689. (Bild: Marchivum)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.12.2020