Warnstreik auch am Uni-Klinikum

Anzeige

Die Gewerkschaft Ver.di hat für heute einen Warnstreik im öffentlichen Dienst angesetzt, der voraussichtlich auch das Universitätsklinikum Mannheim betrifft. So seien nach Angaben des Klinikums Mitarbeiter der Operations- und Anästhesiepflege von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Die übrigen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst beschäftigten Mitarbeiter sollen von 12 bis 13 Uhr in den Warnstreik gehen.

Sechs Prozent mehr gefordert

Ärzte und andere Mitarbeiter, die nicht nach den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes bezahlt werden, seien nicht dazu aufgerufen. Der Aufruf richte sich in erster Linie an Pflegekräfte, den medizinisch technischen Dienst und Mitarbeiter in Verwaltung und Technik.

Das Klinikum verweist auf die Notdienstvereinbarung, die die Versorgung von Notfällen und die Behandlung der bereits stationär aufgenommenen Patienten sicherstellt. Dennoch sollten Patienten berücksichtigen, dass es zu Beeinträchtigungen kommen könne. Falls etwaige Termine nicht eingehalten werden könnten, würden die Patienten darüber informiert.