Warnstreik: Bahnen und Busse der RNV bleiben am Mittwoch in Depots

Anzeige

Zudem hat ver.di auch weitere kommunale Fachbereiche zum Streik aufgerufen, etwa den Bereich Bildung - darum ist davon auszugehen, dass es am Mittwoch auch keine Schulkindbetreuung in städtischen Horten geben wird. Wegen der Kundgebung mit dem ver.di-Vorsitzenden Frank Bsirske am Mittwochmorgen auf dem Paradeplatz wird es laut Stadt zudem im Bereich Kunststraße/Paradeplatz bereits am Mittwoch, 4 Uhr, zu Sperrungen und Beeinträchtigungen kommen.

Ob in Kitas, Krankenhäusern oder im Nahverkehr - auch die Rheinland-Pfälzer müssen in dieser Woche wegen der Ausweitung der Warnstreiks mit deutlichen Einschränkungen im öffentlichen Dienst rechnen. Zwischen Mittwoch (11. April) und Freitag (13. April) seien an verschiedenen Tagen Warnstreiks in Kitas, öffentlichen Krankenhäusern, dem öffentlichen Nahverkehr und den Verwaltungen geplant, kündigte ver.di an. Die Einschränkungen seien teils erheblich.

Am Mittwoch ist für Rheinland-Pfalz eine zentrale Kundgebung in Ludwigshafen vorgesehen, zu der Verdi rund 2000 Teilnehmer erwartet. Auch der Gewerkschaftsvorsitzende Frank Bsirske soll nach Ludwigshafen kommen. Am Donnerstag sind zentrale Kundgebungen in Koblenz und Kaiserslautern geplant, am Freitag ist eine größere Veranstaltung in Ingelheim vorgesehen. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.04.2018