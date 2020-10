Warnstreik in Mannheim am Freitag: Städtische Kitas und Tageseinrichtungen bleiben dicht

Kommen am Freitag wegen eines Warnstreiks der Gerwerkschaft Verdi in Mannheim nicht zum Einsatz: Spielzeug in städtsichen Kindertagesstätten. © dpa

Mannheim.Wegen eines ganztägigen Warnstreiks bleiben in Mannheim am Freitag, 16. Oktober, alle städtischen Kinder-Tageseinrichtungen geschlossen. Auch bei den Betreuungsangeboten des Fachbereichs Bildung wird es Einschränkungen geben, kündigte die Verwaltung in einer Mitteilung an. Es bestehe kein Notdienst.

Es sei neben erheblichen Einschränkungen des Dienstbetriebs auch mit Schließungen von weiteren Bereichen zu rechnen, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Gewerkschaft Verdi ruft zu dem Warnstreik auf. Ab Montag, 19. Oktober, sollen alle Einrichtungen wieder zu den üblichen Öffnungszeiten für die Bürger verfügbar sein.

Wegen eines Streikaufrufs der Gewerkschaft Verdi hatten sich bereits am Dienstag, 6. Oktober, rund 250 Beschäftigte der städtischen Tageseinrichtungenauf dem Toulonplatz getroffen und waren zu einer Kundgebung rund um das Rathaus ausgeschwärmt. "Auch die Beschäftigten der Bereiche Kinder- und Jugend und Soziales sind nicht bereit, Nullrunden und Verschlechterungen bei den Eingruppierungsregeln zu akzeptieren", sagte Jürgen Lippl, Geschäftsführer des Verdi-Bezirks Rhein-Neckar. Am Mittwoch den 7. Oktober und am Freitag den 9. Oktober versammeltenn sich die Streikenden auf dem Alten Meßplatz.

Bei den vorangegangegen Streiks wurden die Einrichtungen bezirksweise in den Streik gerufen. Jede Kita wurde nur an einem Tag bestreikt. Ziel der Aktionen war es laut Lippl, die Arbeitgeber dazu zu bewegen, "ein verhandelbares Angebot" auf den Tisch zu legen.

