„Warnsystemüberprüfen“

Unter dem Motto „Schutz der Bevölkerung für den Ernstfall“ fordert die FDP/MfM-Fraktion, aus den Erfahrungen, die auch für Mannheim aus dem bundesweiten Warntag gezogen werden konnten, zu lernen.

Deutschlandweit wurden am 10. September die verschiedensten Warnsysteme zum Probealarm ausgelöst und getestet. Das Fazit fiel vielerorts durchwachsen aus. Auch in Mannheim sollen einige Warn-Apps laut FDP/MfM-Fraktion nicht oder zu spät gewarnt haben. „Wir haben in Mannheim Gefahrgüter auf der Autobahn, der Schiene und den Wasserwegen. Gleichzeitig befindet sich die weltgrößte Chemieanlage in direkter Nachbarschaft und unzählige Gefahrgutbetriebe im eigenen Stadtgebiet. Deshalb müssen wir besonders gut aufgestellt sein und genau wissen, welche Systeme funktioniert haben und wo Schwachstellen bestehen. Da muss die Stadt jetzt liefern“, sagt die Fraktionsvorsitzende der FDP/MfM-Fraktion Birgit Reinemund. Der sicherheitspolitische Sprecher und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Volker Beisel stimmt ihr zu: „Für uns ist es ein wichtiges Anliegen, dass die Verwaltung Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Warntag in Mannheim transparent aufarbeitet und bei Bedarf unverzüglich nachsteuert. Wir haben die Stadt deshalb aufgefordert, eventuelle Störungen darzustellen und zu beheben.“ red/mai

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.09.2020