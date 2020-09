Warnung auf dem Boden

Mit grellgrünem Kreidespray warnt die Initiative vor Baumfällungen. © Privat

„Stoppt den Irrsinn!“ steht auf den Wanderwegen im Waldpark: Auf den Boden gesprayt haben das Mitglieder der Initiative „Bürger gegen Kahlschlag“, die vor der drohenden Abholzung Tausender Bäume für die Rheindammsanierung warnt. Die Slogans seien „mit umweltfreundlichem, wasserlöslichem Kreidespray“ gesprüht“, versichert Sabine Jinschek, die Sprecherin der Initiative. „Öko-Katastrophe am Damm. Sieben Hektar Wald – darunter viele wertvolle Baumriesen – sollen der Sanierung von rund 3,5 Kilometern Rheindamm zum Opfer fallen. Im Spätherbst will das Regierungspräsidium Karlsruhe dazu die Pläne bei der Stadt zur Genehmigung einreichen. Die Bürger wollen sich „mit allen Mitteln wehren, letztlich auch mit einer Klage“, so Jinschek. Das Konzept sei „veraltet“, die Fällungen in Zeiten des Klimawandels „mehr als verantwortungslos“, appelliert die Initiative an Oberbürgermeister Peter Kurz: „Stellen Sie sich gegen die Pläne des Landes!“ pwr

