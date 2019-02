Warnung vor falschen Polizisten

Mindestens 50 Anrufe von falschen Polizeibeamten bei überwiegend älteren Personen im Stadtgebiet von Mannheim, aber auch in Heidelberg sowie in Städten des Rhein-Neckar-Kreises sind dem zuständigen Mannheimer Polizeipräsidium am Montagabend gemeldet worden. Nach Angaben von gestern hatten sich zwischen 18.30 und 23 Uhr Anrufer als Polizeibeamte ausgegeben und ihren Opfern vorgegaukelt, dass man Einbrecher festgenommen habe, die eine Adressliste mitgeführt hätten. Auf der seien auch die Anschriften der Kontaktierten gestanden. In allen Fällen erkundigten sich die vermeintlichen Polizeibeamten nach Wertsachen und Bargeld der Angerufenen. Die Bürger ließen sich jedoch nicht auf die Gespräche ein und beendeten die Telefonate. Zu Schäden kam es daher nicht.

Wegen der Häufigkeit solcher Anrufe warnt die Polizei die Bevölkerung und weist in diesem Zusammenhang auch auf die Möglichkeit einer kostenfreien Beratung durch die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0621/1 74 12 12 hin. Folgende Ratschläge sollten Angerufene laut Polizei unbedingt beachten:

Versichern Sie sich genau, mit wem Sie es zu tun haben.

Geben Sie niemals Besitzverhältnisse und Vermögensverhältnisse preis.

Alarmieren Sie umgehend die Polizei unter 110.

Bei Anrufen der Polizei erscheint nie die Nummer 110 im Display.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie auf. imo/pol

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.02.2019