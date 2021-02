Warnung vor strengem Frost

Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis.Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist in der kommenden Nacht in weiten Teilen des Landes mit strengem Frost zu rechnen. Ein Hoch mit Zentrum über Südnorwegen dehnt sich bis nach Deutschland aus. Es bestimmt mit eingeflossener arktischer Polarluft unser Wochenendwetter. Tagsüber herrscht ein leichter bis mäßiger Dauerfrost zwischen -8 und -2 Grad, in den Mittelgebirgen ist es lokal noch etwas kälter. Einzig den Rhein entlang sowie an der See wird es mit rund 0 Grad weniger kalt.

Tagsüber gibt es gebietsweise noch Ostwind. In der Nacht zum Sonntag lässt im Südwesten der Wind nach, nur noch in den Hochlagen des Schwarzwaldes und der Schwäbischen Alb ist dann mit steifen oder stürmischen Böen zu rechnen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.02.2021