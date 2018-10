Warnung vor zu viel Alkohol

„Mach dich nicht zum Affen – kontrolliere deinen Alkoholkonsum“: Das steht auf den weißen T-Shirts oder den roten Regenjacken der Teams, die am Samstag, 20. Oktober, bis etwa 22 Uhr auf der Feudenheimer Kerwe unterwegs sind. Sie arbeiten mit den Organisatoren der Kerwe und dem Polizeiposten Feudenheim zusammen. Aufgabe der ehrenamtlichen Helfer ist es, Jugendliche und junge Erwachsene vor exzessivem Alkoholkonsum und dessen Folgen zu schützen.

Die Teams sind regelmäßig seit 2008 bei Mannheimer Festveranstaltungen für das Präventionsprojekt „HaLT“ im Einsatz – für „Hart am LimiT“. Dieses Projekt wird federführend betreut vom städtischen Beauftragten für Suchtprophylaxe, Timo Kläser. Er zieht dabei mit Partnern des AWO-Kreisverbands, der Kriminalprävention des Polizeipräsidiums, dem Kommunalen Ordnungsdienst und dem städtischen Jugendamt an einem Strang.

Über den Abend verteilt, sprechen die Jugendschutz-Teams Besucher aller Altersgruppen an und diskutieren mit ihnen über das Thema Alkohol. Sie verteilen auch Informationsmaterialien und kleine Geschenke an die Jugendlichen und die anderen Festbesucher.

Gesucht werden regelmäßig neue Freiwillige. Sie sollten zwischen 18 und 29 Jahre alt sein und keine Schwierigkeiten haben, fremde Jugendliche anzusprechen. Interessierte können sich unter Tel. 0621/2 93 93 39 oder per Mail an 53.suchtpraevention@mannheim.de an die Stadt wenden. bhr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018