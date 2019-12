Wartung: Ampel außer Betrieb

Alle zwei Jahre müssen Ampelanlagen gewartet werden. Deshalb ist am Donnerstag, 12. Dezember, die Ampel „Untermühlaustraße/Hansastraße“ ab 9 Uhr für voraussichtlich zwei Stunden außer Betrieb. Darauf weist die Stadt Mannheim hin. In der Hansastraße entfällt während der Absicherungsmaßnahmen die Möglichkeit, geradeaus in die Herzogenriedstraße zu fahren. Hierfür ist die Umfahrung über die Untermühlaustraße und die Waldhofstraße vorgesehen. Zusätzlich entfällt aus der Herzogenriedstraße die Möglichkeit, nach links in Richtung Innenstadt abzubiegen sowie geradeaus in die Hansastraße zu fahren. red

