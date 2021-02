In Mannheim ist die Sieben-Tage-Inzidenz mit einem Wert von 59,9 wieder gestiegen. Das Gesundheitsamt hat am Freitag 49 Neuinfektionen gemeldet sowie drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Eine über 80-Jährige und ein gleichaltriger Mann sowie ein über 60-Jähriger verstarben in Kliniken. Ab sofort ist aber in Mannheim neben dem Impfstoff von Biontech/Pfizer auch das Vakzin der Firma Moderna im Einsatz. Im Impfzentrum auf dem Maimarktgelände steht dafür eine eigene Impfstraße zur Verfügung. Was der Moderna-Impfstoff Neues bringt – wir haben bei der Stadt nachgefragt. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Was ändert sich durch den Einsatz des Moderna-Vakzins für die Terminvergabe? Was ändert sich im Impfzentrum und bei den mobilen Impfungen?

Es gibt nun zusätzlich täglich 100 neue Termine für Mannheim mit Moderna-Impfstoff in der zentralen Terminvergabe-Software. Im Impfzentrum auf dem Maimarktgelände sind acht Impfstraßen aufgebaut, die aber mangels Impfstoff nicht alle im Einsatz sind. Es gibt derzeit mehrere Biontech-Straßen und eine Moderna-Straße, die genutzt werden. Da die mobilen Erstimpfungen in den Pflegeheimen mit dem Biontech-Wirkstoff bereits abgeschlossen sind, muss dort bei der zweiten Impfung ebenfalls ausschließlich dieser Impfstoff verwendet werden.

Kann ich bei der Terminvergabe nun selbst auswählen, ob ich den Biontech/Pfizer- oder den Moderna-Impfstoff erhalte?

Während es am Donnerstag in einer Mitteilung der Stadt hieß, dass der Wirkstoff ausgewählt werden könne, erklärt die Stadt am Freitag auf Anfrage, dass man diese Frage derzeit noch nicht beantworten könne. Die Moderna-, sowie die Biontech-Termine werden über die Landessoftware eingestellt und sind dort für Impfberechtigte buchbar. Laut Stadt sind Moderna und Biontech gleichwertig, „eine Differenzierung nach Zielgruppen hätte keine Berechtigung“. Indes geht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) davon aus, dass es in einigen Monaten eine Wahlmöglichkeit beim Impfstoff geben wird. „Dann wird es auch möglich sein, ein Stück Auswahl möglich zu machen“, sagte er am Mittwoch. Bei absoluter Knappheit gehe das allerdings nicht.

Wie viele Impfungen wurden in Mannheim bereits durchgeführt?

Vom 2. Januar bis zum 5. Februar 2021 wurden im Mannheimer Impfzentrum (Stand Freitag 16 Uhr) 18 665 Impfungen gegen das Coronavirus durchgeführt. Von den mobilen Impfteams wurden seit dem 27. Dezember 2020 insgesamt 8508 Dosen verabreicht. Seit Beginn der Impfungen am 27. Dezember sind das 27 173 Impfungen.

Wie viele der hier Geimpften sind Mannheimer Bürgerinnen und Bürger?

Es lässt sich nicht sagen, wie viele Mannheimerinnen und Mannheimer in Heidelberg oder Karlsruhe geimpft worden sind, da sich Menschen aus dem ganzen Bundesland für die Impfung anmelden können. Eine Auswertung der Stadt ergab als Momentaufnahme, dass 60 Prozent der hier Geimpften Mannheimer Bürgerinnen und Bürger waren. Bei den Berufsgruppen liegt der Anteil der Mannheimerinnen und und Mannheimer laut Stadt bei etwa 50 Prozent, da dies erfahrungsgemäß die Quote der Arbeitnehmer mit diesem Wohnort darstelle.

Welche Prognose gibt die Stadt für die Impf-Zahlen bis Ende Februar?

Die Stadt teilt mit, dass bis Ende Februar alle Über-80-Jährigen die Möglichkeit erhalten haben, Impftermine zu vereinbaren. Regelmäßige Lieferungen des Moderna- und Biontech-Impfstoffes sind angekündigt. Die Stadt geht von einer sukzessiven Steigerung aus. Laut Stadt muss in Mannheim kein Termin abgesagt werden. Die Kapazitäten wurden ausgeschöpft.

Sind bei den bisher geimpften Nebenwirkungen aufgetreten?

Diese Frage hat Grünen-Stadtrat Chris Rihm diese Woche im Gemeinderat Gesundheitsamtschef Peter Schäfer gestellt. Der antwortete, selbst mehrere Tage nach den Impfungen seien keine Nebenwirkungen aufgetreten. Oberbürgermeister Peter Kurz schränkte ein, Schäfer meine medizinisch relevante Nebenwirkungen. Nicht, dass nun jemand anrufe und sage: „Mir hat aber der Arm weh getan!“ Kurz sprach diesbezüglich von einer marginalen Zahl von Rückmeldungen, etwa bei „zwei von 24 000 Impfungen“.

Wie bekomme ich einen Impftermin?

Auf der Homepage www.impfterminservice.de oder per Telefon unter 116117. Auch über die App „116117“ sind Termine möglich. Über-80-Jährige mit Hauptwohnsitz in Mannheim erhalten außerdem seit Februar nach und nach Briefe der Stadt mit einer speziellen Telefonnummer und individualisierten Zugangsnummer, um ihnen eine Terminvergabe zu sichern. (mit dpa)

