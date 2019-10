Was Frauen abhält, Chefin zu werden

Als sie sich damals als neue Chefin vorstellt – und das bei einem Rüstungskonzern – schlägt ihr heftiger Widerstand entgegen: Unter einer Frau, erklärt ein Mitarbeiter empört, wolle er nicht arbeiten. Schon gar nicht unter einer, die deutlich jünger ist. „Mir hat es nie etwas ausgemacht, die einzige Frau in einer Konferenz zu sein“, erklärt Dagmar Steinert, der dieser Vorfall in Erinnerung geblieben ist. Obwohl es nie ihr Plan war, es einmal bis ganz nach oben in die Chefetage zu schaffen, sitzt sie heute im Vorstand von Fuchs Petrolub, einem internationalen Anbieter für Schmierstoffe.

Die 55-Jährige ist eine von drei Karrierefrauen, die neben zwei Expertinnen aus der Forschung an diesem Tag bei den Frauenwirtschaftstagen in der Uni Mannheim ihre Geschichte erzählen. Organisiert vom Netzwerk Wissenschaftlerinnen und der Stabsstelle für Gleichstellung der Uni Mannheim tauschen sich drei Tage lang Teilnehmerinnen aus Wissenschaft, Wirtschaft und dem öffentlichen Leben darüber aus, ob eine Frauenquote wirklich sinnvoll ist, wie es ist, als Frau an der Spitze mitzumischen und was man selbst tun kann, um die Karriereleiter zu erklimmen.

Ellbogen-Ausfahren abtrainiert

„Wenn wir bei der jetzigen Quote von 30 Prozent bleiben, dauert es ein halbes Jahrhundert, bis wir gleichauf sind“, erklärt Alexandra Niessen-Ruenzi, Inhaberin des Lehrstuhls für Corporate Governance (Grundsätze der Unternehmensführung) an der Uni Mannheim. Gemeinsam mit Britt Bolin, die am Lehrstuhl für politische Ökonomie zu Frauenquoten in der Politik forscht, ist sich Niessen-Ruenzi sicher: Es gibt noch viel zu tun. Die 38-jährige Wissenschaftlerin erforscht, warum es so wenige weibliche Führungskräfte gibt und was Frauen davon abhält, Chefin zu werden.

Für die beiden Wissenschaftlerinnen steht fest, dass es eine staatliche Kinderbetreuung braucht, damit Frauen trotz Nachwuchs im Job durchstarten können – und das auch wollen.

Was Niessen-Ruenzi herausgefunden hat: Viele scheuen sich vor dem Wettbewerb, stellen sich nicht gerne der Konkurrenz. Grund dafür sei auch, dass Mädchen bereits in frühen Jahren das Ellbogen-Ausfahren abtrainiert wird. Das aber trifft nicht auf die Politik zu, wirft Bolin ein: Hier starten Frauen zwar spät ihre Karriere, nämlich erst nachdem sie ihre Kinder groß gezogen haben. Sind sie dann aber einmal Kandidatin, scheuen sie den Wettbewerb nicht und stehen ihren männlichen Kollegen in nichts nach.

Mütter, die dagegen Karriere und Kinder unter einen Hut bringen wollen, sind oft von anderen Frauen als Rabenmütter verschrien. „Dafür dürfen Mütter nicht geächtet werden. Denn Selbstvertrauen und Freude am Wettbewerb hängt nicht vom Geschlecht ab, und auch Männer können in Elternzeit gehen“, weiß die Wissenschaftlerin und Mutter von Zwillingen.

Und wie ergeht es Frauen an der Spitze? Und was tun Unternehmen, um ihre weiblichen Mitarbeiter zu fördern? Kinderbetreuung, gleichlange Elternzeit von Vätern und Müttern, aber dafür keine Quote. Das alles gibt es bei Roche Diagnostics, einem der größten Pharmaunternehmen der Welt, erzählt Daniela Petermann. „Ich will keine Quotenfrau sein, sondern wegen meiner guten Arbeit eingestellt werden“, sagt die Teamleiterin und vergisst dabei die Wissenschaft, die belegt: Frauenquoten nutzen nicht nur denjenigen, die neu eingestellt werden, sondern vor allem Frauen, die schon im Unternehmen sind. Bei Roche etwa gibt es sogenannte Lean-in-Circles, in denen sich Mitarbeiterinnen, die auf der gleichen Karrierestufe sind, gegenseitige beim Aufstieg helfen.

Sich als Angestellte an die Spitze zu kämpfen, davon hat sich Simone Burel schon am Anfang ihrer Karriere schnell verabschiedet – und sich mit einer linguistischen Unternehmensberatung selbstständig gemacht. Heute ist die gebürtige Mannheimerin heilfroh, ihre eigene Chefin zu sein und gleichzeitig eine Nische gefunden zu haben: „Gleichstellung wird von unseren Kunden stark nachgefragt“, sagt Burel. Ihre Firma LUB GmbH hilft unter anderem Unis oder Unternehmen dabei, sprachlich Stellenanzeigen so gestalten, dass sich auch Frauen davon angesprochen fühlen.

Dass Chefinnen mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser, führen können als Männer, zeigt auch die Karriere von Steinert: Am Ende ist es der gleiche Mitarbeiter, der bei ihrem Wechsel in die nächste Karrierestufe reumütig erklärt: Er hätte sich keine bessere Führung vorstellen können und vermisst sie als Chefin schon jetzt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.10.2019