Was Frauen tun können

Die Bücherfrauen Rhein-Neckar beteiligen sich auch diesen März wieder an der Veranstaltungsreihe „Mann-Heim als Frauen-Ort“ mit einem Infoabend. Am heutigen Dienstagabend, 18.30 Uhr, geht es um die „Altersvorsorge für Frauen“. Die Veranstaltung findet in den Räumen des gig7 Kompetenzzentrum FeMale Business (in G 7, 22) statt, das auch Kooperationspartner ist. Der Eintritt ist kostenlos, es wird aber um Spenden gebeten.

Sabine Röltgen, Expertin für Finanzplanung und Börsenthemen, wird eine Einführung in das Thema Altersvorsorge geben. Dabei will sie auch auf Möglichkeiten eingehen, mit kleinen Beträgen für die Rente vorzusorgen, sowie Wege aufzeigen, wie ein sorgenfreies und vor allem unabhängiges Rentnerdasein gelingen kann. Eine gemeinsame Diskussion soll den Abend abrunden.

Die Veranstaltungsreihe „Mann-Heim als Frauen-Ort“ gibt es seit vier Jahren. Initiiert wurde sie von der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt. Die BücherFrauen Rhein-Neckar sind regelmäßig dabei.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.03.2019