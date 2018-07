„Was ich da aus Mannheim höre, irritiert mich“

Anzeige

Obwohl es für kommunale Spielstätten nicht zuständig ist, will sich das Land Baden-Württemberg an der geplanten Sanierung des Nationaltheaters beteiligen – wegen seiner Bedeutung. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne, Bild) aber hat jetzt irritiert auf die Debatte über eine Finanzspritze des Landes für die Sanierungspläne der Schillerbühne reagiert. „Das sind freiwillige Leistungen, die Bund und Land erbringen. Darauf hat die Stadt Mannheim keinen Anspruch“, sagte der Regierungschef der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Es handele sich nicht um ein Landestheater. „Was ich da teilweise aus Mannheim höre, irritiert mich.“ Die Sanierung einschließlich der Ersatzspielstätten soll 240 Millionen Euro kosten.

Er habe in Gesprächen mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) dafür gesorgt, dass der Bund sich mit 80 Millionen Euro engagiere, sagte er. Er äußerte sich erstaunt, „dann zu hören, man würde sich nicht mit einem Trostpflaster abspeisen lassen, nur weil wir nicht alle Wünsche aus Mannheim erfüllen“.

Große Bedeutung

Neben dem Bund zahlt die Stadt 80 Millionen Euro für die Sanierung. Wie viel das Land beisteuern wird, sagte Kretschmann nicht. „Wir haben hier keinen Goldesel, wo man mal am Schwanz zieht und dann spuckt er das Geld aus. Wir müssen die Schuldenbremse erfüllen, wir müssen unseren Haushalt sanieren.“ Der Mannheimer CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel hatte vom Land gefordert, sich mit 80 Millionen Euro an der Sanierung des Nationaltheaters zu beteiligen. Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hatte die ab 2022 geplante Generalsanierung als „besondere Herausforderung“ bezeichnet, die die Stadt nicht allein tragen könne.