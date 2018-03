Was kommt nach den Kindern?

Anzeige

Keine weiteren Karriereziele, Kinder aus dem Haus – was kommt jetzt? In einer neu zu gründenden Selbsthilfegruppe wollen sich Frauen monatlich treffen, um für sich Lebenssinn und -inhalte zu „finden“. Dabei soll es nicht nur um äußerliche Veränderungen oder das Älterwerden gehen, sondern auch um neue Perspektiven. Erster Abend ist am Mittwoch, 4. April, 18 bis 19.30 Uhr, beim Gesundheitstreffpunkt in der Max-Joseph-Straße 1, viertes Obergeschoß mit Aufzug), Raum 2. Anmeldung und weitere Infos beim Gesundheitstreffpunkt, Telefon 0621 - 3 39 18 18, oder im Internet gesundheitstreffpunkt-mannheim.de red