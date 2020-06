Was macht … Charles Simmons?

Die warme Stimme von Charles Simmons werden viele Menschen kennen: Der 49-Jährige singt die Ballade „The Magic of Home“, welche jahrelang die Langnese-Werbung vertont hat. „Das hat dazu geführt, dass meine Stimme seit Jahren in Deutschland bekannt ist, aber keiner weiß, wer dahintersteckt“, sagt Simmons und lacht.

Mit Mannheim ist er aus Karrieregründen fest verbunden – seit 2009 arbeitet der gebürtige US-Amerikaner an der Popakademie als Dozent für Gesang und Songwriting. Geboren wurde er in Kansas, in Deutschland lebt er seit mehr als 30 Jahren. Im Alter von acht Jahren zog er mit den Eltern in die Nähe von Würzburg. „Da mein Vater Soldat war, sind wir viel umgezogen“, erzählt Simmons. 1987 kommt die Familie nach Ludwigsburg bei Stuttgart.

Durchbruch mit Eurodance

Der Liebe wegen zog er im vergangenen Jahr nach Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg): Seine zweite Frau stammt von dort. Auch wenn Simmons sich stilistisch im Bereich Soul und R’n’B bewegt, sein musikalischer Durchbruch gelang ihm 1995 mit Eurodance. Als männliche Hälfte des Duos „The Free“ rappte er auf der Debütsingle „Born Crazy“. 1996 veröffentlichte die Gruppe „Shout und „Loveletter from Space“, auf denen Simmons den Gesang dazusteuerte. „Das waren die Songs, die uns etabliert haben“, erinnert sich der 49-Jährige, der gerne daran zurückdenkt. „Wir waren nie sehr weit oben in den Charts, aber dafür sehr lang.“ Nachdem sich die Band trennte, arbeitet der zweifache Vater von 2002 bis 2006 bei 3P von Moses Pelham. „Ich war zuerst Backgroundsänger bei Sabrina Setlur, als Ersatz für Xavier Naidoo, als er seine Solokarriere startete.“

Bei Glashaus ist er auch im Hintergrund zu hören. Zudem arbeitet er als Produzent und Remixer, schreibt Songs für sich und andere. Irgendwann spürt Simmons, dass er nicht nur im Rampenlicht stehen möchte. „Ich habe gemerkt, dass es mir mehr gegeben hat, wenn ich anderen Künstlern helfen konnte.“ Sein Motto lautet: „Wenn ich selbst kein Rockstar werden darf, dann bilde ich Rockstars aus.“ Zu seinen berühmtesten Studenten der Popakademie zählt etwa Sängerin Alice Merton, einer der Coaches bei der vergangenen Staffel von „The Voice of Germany“.

Auch der Musiker Joris war Schüler von Simmons. „Ich wusste, dass die beiden talentiert sind“, sagt er. Aber dass Merton und Joris so populär werden würden, habe er nicht geahnt. „Ich finde es aber super.“ Außerdem unterrichtete er die Sänger/Songwriter Chris Cronauer sowie Vito Kovach, die mit Nico Santos seinen Hit „Rooftop“ geschrieben hatten. „Ich bin sehr froh, über den Erfolg von allen meinen ehemaligen Schülern.“ Auch wenn Simmons in seiner Tätigkeit als Lehrer aufgeht, so hat er weiterhin zwischen 120 und 150 Auftritte pro Jahr. Das liegt möglicherweise auch an seiner Teilnahme an der ersten Staffel von „The Voice“. „Bei der Blind Audition habe ich den Song ,Love‘s Devine’ von Seal gesungen“, sagt Simmons. Er schaffte es mit Coach Rea Garvey bis in die Liveshows. „Für mich war es sehr vorteilhaft, dass die Werbung für die Show mit meiner Blind Audition gemacht wurde“, sagt er und schmunzelt. „Das heißt, dass ich vier Wochen vor Beginn der Sendung bekannt war.“ Die Castingshow habe ihm einige Türen geöffnet.

2014 lässt sich der Fitness-Freak zum Personal Trainer für die USA und Deutschland ausbilden. Schließlich entwickelt er das Programm VoxBody, die Verschmelzung von Gesangsunterricht, Gesangsübungen und Fitness. „Ursprünglich habe ich es für Sänger konzipiert. Aber mittlerweile ist es so, dass jeder mitmachen kann.“

Am Coronavirus erkrankt

Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf Simmons, der selbst am Virus erkrankte, inzwischen aber vollständig genesen ist. Sämtliche Auftritte bis Juli seien weggefallen. „In der Popakademie haben wir alles auf Online umgestellt und machen unsere Vorlesungen beziehungsweise Einzelunterricht via Zoom und Doozzoo.“ Die Quadratestadt hat einen besonderen Platz in Simmons Herz. Neben seiner Dozentenstelle ist er vor Zeiten von Corona ein bis zweimal im Monat im Blue Tower aufgetreten. Hier hat er viele Freunde und ihm gefällt die Tatsache, dass Mannheim auf eine lange Tradition als Musikstadt zurückschauen kann. „Es ist auch ein Grund, warum ich als Stuttgarter sehr stolz darauf bin, dass ich hier arbeite. Die Stadt darf stolz auf ihre Musikszene sein.“

